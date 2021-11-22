«الأرصاد» تحذر المواطنين من الخروج غدا في هذا الوقت

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد، خاصة بعد تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية غدًا، إذ ذكر أن شبورة مائية كبيرة تبدأ من غد الثلاثاء، ناصحًا المواطنين بعدم النزول في الفترة ما بين الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا، بسبب كثافة الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور.

التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد

وأضاف «شاهين»، أن التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد، لكن ستشهد البلاد شبورة مائية كثيفة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمطار مستمرة على الإسكندرية منذ يوم الجمعة مساء بلا توقف، إلا خلال فترات قليلة، مما تسبب في زيادة كمية مياه الأمطار في بعض شوارع عروس البحر، وهذا قد يكون سبب قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتعطيل الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة وكذلك كافة الهيئات الحكومية عدًا المستشفيات وهيئة الإسعاف.

منذ العصر تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة استمرت بشكل متواصل حتى بعد الظهر، مضيفا أنه منذ العصر تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق لتسقط أمطار متوسطة الشدة على بورسعيد، واتجهت الآن إلى شمال ووسط سيناء.