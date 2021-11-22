تحويل طريق الصحراوي الشرقي بالمنيا لمدة شهرين ونصف لتوسعته

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، إجراء تحويل لطريق الجيش الصحراوي الشرقي، إلى الطريق القديم، لإجراء أعمال تطوير وتوسعة تستمر لمدة شهرين ونصف، 75 يوما.

تحويل الطريق من الشيخ فضل وحتى البستان بمركز المنيا

أفاد بيان محافظة المنيا، أنه سيتم تحويل طريق الجيش في الاتجاه القادم من القاهرة إلى اتجاه محافظة المنيا، على أن يكون التحويل من الشيخ فضل ثم يسلك الطريق الشرقي القديم ويستكمل الطريق من منطقة البستان ثم العودة إلى طريق الجيش وذلك لمدة شهرين ونصف، وذلك بسبب رفع كفاءة الطريق وعمل توسعة للطريق ليصبح 5 حارات بدلا من 3.

المحافظ يناقش رصف الطرق المحلية بالخطة الاستثمارية

وعقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً في وقت سابق لمناقشة الإجراءات الخاصة بأعمال رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور، المهندس هشام عباس مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من رؤساء المدن والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة، ومدى تنفيذ المشروعات التنموية، التي تؤدي لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

ناقش المحافظ، موقف الطرق المدرجة بأعمال الخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بعدد من المراكز، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.