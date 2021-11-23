حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يوجد العديد من المميزات لدى برج الحوت، وتفضل أنثى هذا البرج أن تكون مركزا للاهتمام ممن تحب، وتفضل الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

الوضع الفلكي يمنحك اليوم روحا متسامحة ومتفهمة مما يساعدك على علاج المواقف المتأزمة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك وتتجاوب مع من يطرق قلبك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.