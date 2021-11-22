حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

توازن أنثى برج الحوت دائما، بين الأمور بعناية قبل اتخاذ أي قرار، وغالباً ما تتخد هذا القرار بناء على حدسها القوي، إذ أنها تقوم بتقييم الإيجابيات والسلبيات، ومن ثمّ تتنبأ بالنتائج في ضوء تحليلها التي وضعته مسبقاً.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.