رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:34 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يحب مولود برج الدلو التغيير والتّجارب الجديدة؛ لذلك فهو عاشق للسفر، كما يمتلك قدرات فكرية عميقة، ولديه طرق مميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا 

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا