حظك اليوم برج الدلو الإثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الدلو التغيير والتّجارب الجديدة؛ لذلك فهو عاشق للسفر، كما يمتلك قدرات فكرية عميقة، ولديه طرق مميزة في التفكير والتحليل تجعل شخصيته فريدة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.