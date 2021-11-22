حظك اليوم الإثنين 22-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد، وفقًا لتاريخ ميلادهم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك.

حظك اليوم برج الحمل 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 22-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمدك الفلك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بجذورك العائلية وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 22-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود والتقدم.

حظك اليوم برج السرطان 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو مبادرا وساحرا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 22-11-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وعليك أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج الأسد 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد في مربع برجك يدفعانك لاسترجاع ذكريات مؤلمة، حاول أن تقاوم المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 22-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك كل القدرة على أن تجعل صوتك مسموعا.

حظك اليوم برج العذراء 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

وجود القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الاقتراب من الأحباب والأصدقاء وتستطيع التحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 22-11-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.

حظك اليوم برج الميزان 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية وتجنب الصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 22-11-2021 على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم برج العقرب 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 22-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

حظك اليوم برج القوس 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 22-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 22-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

حظك اليوم برج الدلو 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل الأصدقاء تساعدك أن تؤثر فيمن حولك وتلفت إليك الأنظار.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 22-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويساعدك أن تستدعي قوتك الداخلية وأن تخطط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

حظك اليوم برج الحوت 22-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بكل الإصرار لإنقاذ علاقة عاطفية من الضياع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.