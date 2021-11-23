هاني شاكر: ترديد الطلاب في المدارس لأغنية «بنت الجيران» شيء محزن

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه يسعى لحماية مهنة الغناء وتنفيذ القانون لحماية حقوق الأعضاء في النقابة، وأن هناك أشخاصا يبحثون عن مصالح شخصية وجذب الانتباه من خلال الدفاع عن مؤدي المهرجانات، موضحًا أن هناك تجاوزات حدثت من بعض مؤدي المهرجات لم تكن متوقعة، وخاضوا في الآخرين بالسب والقذف والشتيمة، كما أن المسرح له القدسية وبعض مؤدي المهرجانات لم يراعوها من فوق المسرح نفسه.

لا يصح أن تكون «المهرجانات» هي المعبر عن مصر

وأضاف «شاكر»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يصح أن يكون فن المهرجانات هو المعبر عن مصر في ظل ما تشهده من تنمية وتطوير، مضيفا: «من المستحيل أن يحصل هؤلاء الممنوعون من مؤدي المهرجانات على تصاريح من النقابة، والغناء مش بالعافية ولا أكل عيش، مش عشان أكل أعيش أخرب جيل كامل، حيث إن ترديد الطلاب في المدارس لأغنية بنت الجيران شيء محزن».

حسن شاكوش تعهد بالالتزام بأخلاقيات النقابة وخالف ذلك

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن من خاض الامتحانات من مطربي المهرجانات ورسب فيها لا تتاح له فرصة أخرى للالتحاق بالنقابة، لكن قد تحدث، وحمو بيكا دخل الامتحانات مرتين وفشل، ووفرت له النقابة مدرس ولم يحضر معه سوى مرة واحدة، موضحا أن هناك حكما صادرا بالحبس عامين على حمو بيكا، «حسن شاكوش تعهد بالالتزام بأخلاقيات النقابة، ولكن أخلف ما وعد به وغنى خمور وحشيش على الملأ في احتفالية نقلها التليفزيون المصري».

الناس اتخضت من أسماء مؤدي المهرجانات

وتابع: «الناس اتخضت من أسماء مؤدي المهرجانات»، موضحا أنه لا توجد شعبة مهرجانات في النقابة، ولكن توجد شعبة غناء شعبي، لمن لديه موهبة الغناء ويمكنه تجاوز الامتحانات.