شريف منير يروي ذكرياته مع سهير البابلي: نسيت الكلام على المسرح

كشف الفنان شريف منير عن تفاصيل عمله مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، في مسلسل «بكيزة وزغلول»، موضحًا أنه كان صغيرا في السن في هذا الوقت، والفنانة الراحلة كانت متحمسة جدًا له، وكانت عفوية جدًا، وهذا يظهر أكثر على المسرح، وتستطيع الارتجال بشكل غير معقول، و«دمها خفيف طول الوقت في الكواليس وعلى المسرح، وسخنة جدا وإيقاعها سريع جدًا».

وأضاف «منير»، في لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أنه عمل معها في مسرحية أخرى وهي «نص أنا نص أنت» ولكن الجمهور لم يرها لأنها لم يجرِ تصويرها، موضحًا: «العمل مع سهير البابلي وإسعاد يونس مهم جدا بالنسبة يا لأنهما قامتين كبار، وأستاذ أسامة عباس، وإخراج حسين كمال».

ذكرياته مع سهير البابلي

وروى منير موقفا لا يمكن أن ينساه للفنانة الراحلة، موضحًا أنها في إحدى المرات نسيت الكلام على المسرح، ولكنها استطاعت الارتجال ببراعة، لدرجة أن الناس «اتبسطت جدًا، وبقت بتتنطط على الكراسي».

كما تحدث منير عن ذكرياته مع الشاعر الراحل صلاح جاهين، موضحًا أنه تعرف عليه عن طريق ابنه، ونشأت بينهما صداقة قوية، وأقام عنده في المنزل 7 سنوات، وكان شاهدًا على الجلسات التي تجمعه مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، وفي إحدى المرات سمع طرقا على الباب، فذهب ليفتح الباب فوجد «واحدة أجنبية»، فذهب إلى جاهين وقال له: «فيه واحدة أجنبية بتسأل عليك»، فرد عليه قائلا: «دي الفنانة داليدا خليها تخش على طول».

ذكرياته مع الفنان محمود عبدالعزيز

واستعاد منير ذكرياته أيضا مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم «الكيت كات» مشددًا على أن هذا الفيلم يعتبر علامة في السينما لأنه رغم مرور 30 عامًا فإن الناس ما زالوا يشاهدونه حتى الآن، مشددًا على أنه يحب الفنان الراحل جدًا وتعلم منه كثيرًا.