وفاة 4 أشخاص في انهيار جزء من مبنى شرقي الصين

لقى 4 أشخاص مصرعهم، بعد انهيار جزء من مبنى سكن للموظفين مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، في مقاطعة جيانجشي الواقعة في شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6:45 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي «12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة»، في منطقة قانجيانج الجديدة، بمساحة انهيار حوالي 430 مترا مربعا.

وتكثر حوادث انهيار مبان في الصين، موضحة أنها تعود في غالبها لتراخي معايير البناء أو الفساد، كما تشهد الصين، حرائق تسفر عن سقوط ضحايا بسبب عدم احترام معايير السلامة.

مصرع 29 شخصا في انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في «تشيوانتشو»

وفي مارس الماضي، لقى 29 شخصا مصرعهم، في انهيار فندق مخصص للحجر الصحي في مدينة «تشيوانتشو» في جنوبي الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأظهرت تحقيقات السلطات الصينية، في ذلك الوقت، أنه تم تشييد 3 طوابق من دون ترخيص، فوق الطوابق الـ4 التي كان يفترض أن يقتصر عليها المبنى.

وشهدت الصين،في 2019، مقتل 10 أشخاص في انهيار مبنى تجاري في شنجهاي كان يخضع للترميم، كما لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم في عام 2016، في انهيار مبان عدة يقيم فيها عمال مهاجرون في «وينتشو» الواقعة في شرقي البلاد.

ونشرت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية، صورا لـ حادث الانهيار في منطقة قانجيانج الجديدة.