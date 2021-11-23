حالة الطقس اليوم في الإسماعيلية.. شبورة خفيفة وسط سيولة مرورية بالطرق

شهد الطقس اليوم في الإسماعيلية، حالة من عدم الاستقرار، مع شبورة خفيفة صباح اليوم، وسط سيولة مرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن.

وشهدت الطرق، شبورة خفيفة ظهرت على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي و«الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وقالت مصادر، إنَّ حركة المرور تسير بشكل طبيعي منذ الساعات الأولى من الصباح مع انتظام وجود الخدمات على الطرق السريعة والصحراوية، تحسبًا لأي طوارئ.

استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ التي فرضها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، السبت الماضي، على الإسماعيلية بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، التي تشهدها بعض المحافظات.

فيما واصلت غرفة عمليات المحافظة انعقادها على مدار 24 ساعة متواصلة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ةسط توجيهات بتكثيف التواصل مع كل المديريات والمراكز والمدن.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين، فيما تمّ انتشار السيارات في الطرق الرئيسية وأماكن تراكم الأمطار تحسبًا لسقوط الأمطار في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات.

توقعات هيئة الأرصاد بشأن الطقس

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من وجود شبورة، صباح اليوم الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبري والوجه البحري والدلتا ومنطقة القناة وسيناء، متوقعة أنَّ تكون الشبورة كثيفة علي الطرق السريعة الزراعية والصحراوية بدءا من الساعة الخامسة فجرًا وحتى السادسة صباح اليوم.