الأرصاد تحذر من طقس الإسماعيلية غدا: شبورة كثيفة على الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة كثيفة صباح غد الثلاثاء، على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا ومنطقة القناة وسيناء.

وقال بيان رسمي للأرصاد إنه من المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية في الإسماعيلية بدءًا من الساعة الخامسة فجرًا وحتى السادسة صباحا.

انخفاض درجة الحرارة في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير على جميع أنحاء المحافظة خلال اليومين الماضيين مع أمطار خفيفة أمس.

وشهدت الطرق في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين حالة من السيولة المرورية مع انعدام الشبورة في الساعات الأولي من الصباح على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتشرت الخدمات المرورية بدءا من يوم السبت الماضي على كافة أرجاء المحافظة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها مصر تحسبا لأي طوارئ على الطرق.

استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين بانعقاد غرفة عمليات المحافظة علي مدار 24 ساعة متواصلة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

واستمرت عملية انتشار السيارات في الطرق الرئيسية وأماكن تراكم الأمطار تحسبا لسقوط الأمطار في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال تسليك بالوعات الأمطار ومخرات السيول، استعدادا لاستقبال موجة الطقس السيئ خلال اليومين الماضيين.