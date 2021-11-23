«لجنة كورونا» ترجح دخول الموجة الخامسة للفيروس مصر مطلع ديسمبر المقبل

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا، عن الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنا مع زيادة أعداد فيروس كورونا في الفترة الحالية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك اتجاهين لفيروس كورونا وفقا لرؤية المنحنى الوبائي للفيروس وتوقعات اللجنة، أولها هو تراجع الإصابات خلال شهري يناير وفبراير ودخول مصر موجة خامسة خلال شهر مارس المقبل.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا

وأضاف المصدر: «السيناريو الثاني هو الدخول فى موجة خامسة خلال فصل الشتاء، وتحديدا شهر ديسمبر وهو السيناريو المتوقع واحتماليته أكبر»، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا الا أن الإصابات تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة وأن 80 حتى 95% من المصابين يخضعون للعزل المنزلي والمتابعات من قبل الطبيب المختص، وعلى المواطنين توخى الحذر والمساعدة فى عملية التوسعات التى تتم لتطعيم المواطنين باللقاح.

وردا على سؤال حول ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا رغم كافة التسهيلات التي تقدمها الدولة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، أكد المصدر، أن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض حال الإصابة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

تحديث بروتوكول علاج مصابي كورونا

وأوضح المصدر أن تحديث بروتوكول علاج كورونا في النسخة السادسة منه، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، لافتا إلى أن الهدف من تحديث البروتوكول ليس حذف عقاقير ولكن إضافة أنواع معينة من الأدوية والعقاقير التي تهدف إلى تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، مؤكدا أن بروتوكول علاج كورونا المصري من أفضل البروتوكولات التي وضعت على مستوى العالم لمواجهة الفيروس.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان أمس، عن خروج 675 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292655 شخصا حتى اليوم.