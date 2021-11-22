الصحة النفسية: تحويل العيادات المتنقلة إلى دائمة داخل الحرم الجامعي

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الأمانة خصصت عيادات متنقلة داخل حرم الجامعات لمساعدة الطلبة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، موضحة أن وزير الصحة وجه مؤخرًا بضرورة زيادة الاهتمام بهذا الأمر، وتحويل العيادات المتنقلة إلى عيادات دائمة داخل الحرم الجامعي، منوهة بأن الأمانة تعمل على تحقيق ذلك قريبًا.

إقبال كبير من الطلاب والعاملين على العيادات المتنقلة

وأضافت «عبد المقصود»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الاثنين، أن هذه العيادات المتنقلة لاقت نجاحًا كبيرًا، وتفاعل معها الطلبة والعاملون بالجامعة بشكل ملحوظ، بحثًا عن المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

التدخين يعتبر من المواد المسجلة تحت بند الإدمان

وأشارت أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إلى أن التدخين يعتبر من المواد المسجلة تحت بند الإدمان، مؤكدة أن الأمانة تقدم على مساعدة أي شخص يفكر في الابتعاد عن التدخين، «بنعلمه إزاي يبطل تدخين، بشكل علمي، وبشكل يحافظ على صحته والرئة بتاعته، خاصة بعدما أثبت لنا فيروس كورونا أهمية الرئة داخل جسم الإنسان».

وتابعت «عبد المقصود» أن وزير الصحة وجه بضرورة الاهتمام بهذا الأمر بشكل أوسع، وأن يجرى العمل على تحويل هذه العيادات المتنقلة إلى عيادات دائمة، بحيث يكون هناك عيادة دائمة بكل حرم جامعي، تساعد أي شخص يرغب في التخلص من عادة التدخين، حتى تقدم له تلك الخدمات في مكان قريب منه، بدلا من عناء الذهاب إلى مستشفى خاص، متابعة: «بالعكس ده هيتلقى الخدمة في المكان اللي بيشتغل فيه أو بيدرس فيه».