«علقة ساخنة» للص حاول سرق حقيبة سيدة بالفيوم

استقل لص دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وسار عكس الاتجاه فوق الكوبري العلوي بوسط مدينة الفيوم، وحاول سرقة سيدة لكنها أمسكت بحقيبتها جيداً ولم يتمكن من تنفيذ مخططه، فقرر النزول أسفل الكوبري لتسهل عليه السرقة ثم الفرار، فوجد سيدة ترتدي ملابس سوداء وتحمل حقيبة تبدو غالية الثمن، فاقترب منها ليسرقها في الوقت الذي كان يلاحظه شباب المنطقة، وما إن اختطف حقيبتها حتى تجمعوا حوله وأبرحوه ضرباً.

بلاغ بالإمساك بلص سرق سيدة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتمكن أهالي منطقتي الحادقة وشارع الورشة، من ضبط لص عقب سرقته حقيبة سيدة ومحاولته الفرار.

علقة ساخنة للص سرق حقيبة

وقال يوسف محمد، أحد أهالي المنطقة، أنّه لاحظ اقتراب اللص من السيدة التي كانت ترتدي ملابس سوداء اللون بشدة، فتوقع أنّه يريد سرقتها، وظل يلاحظه حتى سرق حقيبة كانت تحملها في يدها بالفعل، فهرع إليه وأمسك به من ملابسه وأسقطه من فوق الدراجة البخارية، ثم تجّمع عشرات الشباب حوله وأبرحوا اللص ضرباً وأعطوه «علقة ساخنة»، بينما قام آخرون بتهدئة السيدة وإعادة الحقيبة إليها.

الشرطة تتسلم اللص

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة أسفل الكوبري العلوي، وجرى تسلم اللص من الأهالي بعدما لقنوه درساً قاسياً، واصطحبته للقسم هو وعدد من الشهود وصاحبة الحقيبة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.