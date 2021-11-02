شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد.. احسب مكافأة نهاية خدمتك

يعد قانون التأمينات و المعاشات الجديد من أهم القوانين التي تشغل المواطن المصري، وترتبط بحياته بشكل مباشر، ولما كان المعاش المبكر من أحلام الكثيرين وخاصة أصحاب المهن الشاقة، تساءل العديد عن شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، شروط الخروج على المعاش المبكر:

شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات والمعاشات

- السن هو أول شروط المعاش المبكر، وحدد القانون الجديد سنا للخروج معاش مبكر وهو أن يتخطى الموظف الـ50 عاما.

- عدم صدور أي إجراءات تأديبة ضد الموظف.

مدة الاشتراك اللازمة للخروج معاش مبكر

- لا تقل مدة الاشتراك الفعلي بالتأمين عن 240 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

- أن ينهي الموظف مدد الاشتراك بالتأمين الاجتماعي للعجز والشيخوخة والوفاة.

- لا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى للمعاش.

- لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك.

نص قانون التأمينات والمعاشات

ونص قانون التأمينات والمعاشات على ما يلي:

- تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، التي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة.

- لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية، وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون؛ بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.