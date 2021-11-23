انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم و«البلدي» بـ60 جنيها

انخفض سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، والذي استقر منذ عدة أيام خاصة بعد موجات متتالية من الانخفاض، بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير حيث سجلت 50 جنيها للطبق خلال الشهور الماضية، وشهد الأسبوع الماضي انخفاضًا واضحًا بشكل كبير في أسعار البيض الأبيض والأحمر بينما ارتفعت أسعار البيض البلدي، التي تعتبر من أكثر الأنواع ارتفاعًا في الأسعار في السوق المحلية.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية أسعار البيض اليوم بجميع أنواعه بعد تحركاتها في المزارع والبورصات المحلية؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي.

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم

انخفض سعر كرتونة البيض اليوم بنوعيه الأبيض والأحمر في عدد من المزارع بينما استقر في مزارع أخرى، حيث سجل سعر البيض الأبيض 37 جنيهًا في بعض المزارع بدلا من 39، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 43 و45 جنيهًا في المحلات، وهو سعر منخفض عن السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها.

وانخفض سعر طبق البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلية، ليسجل سعر الطبق نحو 40 جنيهًا لدى بعض المنتجين، وفي مزارع أخرى سجلت 42.5 جنيه ليصل إلى المستهلك ما بين 45 إلى 46 جنيهًا.

تعرف على سعر طبق البيض البلدي

وعلى عكس باقي الأنواع استقر سعر كرتونة البيض اليوم للنوع البلدي، حيث سجل طبق البيض البلدي 57 جنيهًا للطبق لدى المنتجين، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وقال عدد من تجار البيض الجملة، إنه من المتوقع انخفاض أسعار البيض خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 35 جنيها للطبق في المزارع، حيث تأتي انخفاض الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب في السوق المحلي.