سعر كرتونة البيض اليوم يواصل الاستقرار منذ عدة أيام

استقر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، والذي استمر منذ عدة أيام خاصة بعد موجات متتالية من الانخفاض، بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير بلغت أكثر من 50 جنيها للطبق، وشهد الأسبوع الماضي انخفاضًا واضحًا بشكل كبير في أسعار البيض الأبيض والأحمر بينما ارتفعت أسعار البيض البلدي، التي تعتبر من أكثر الأنواع ارتفاعًا في الأسعار في السوق المحلي، وذلك نظرًا لاحتوائه على نسب بروتين أعلى.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية أسعار البيض اليوم بجميع أنواعه سواء الأبيض والأحمر والبلدي بعد تحركاتها في المزارع والبورصات المحلية؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي.

استقرار سعر كرتونة البيض اليوم

استقرت سعر كرتونة البيض اليوم بجميع أنواعه، حيث أستقر سعر البيض الأبيض عند 39 جنيهًا في بعض المزارع، واستقرت عند 41 جنيهًا في مزارع أخرى، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 44 و46 جنيهًا في المحلات، وهو نفس السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها، كما أنه منخفض بشكل كبير عما وصلت له الأسعار الفترة الماضية.

واستقر سعر طبق البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلية، ليسجل سعر الطبق نحو 41 جنيهًا لدى بعض المنتجين، وفي مزارع أخرى سجلت 42.5 جنيه ليصل إلى المستهلك ما بين 45 إلى 46 جنيهًا.

تعرف على سعر طبق البيض البلدي

وعلى غرار باقي الأنواع استقر سعر كرتونة البيض اليوم للنوع البلدي، حيث سجل طبق البيض البلدي مبلغ 57 جنيهًا للطبق لدى المنتجين، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وفي سياق متصل استقرت أسعار الدواجن اليوم في المزارع بقيمة جنيه ونصف الجنيه ليسجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء مبلغ 24.5 جنيه للكيلو، وهو ما يعني انخفاضها في محلات البيع إلى 28 و29 جنيهًا.