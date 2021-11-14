تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم

شهد سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، استقرارًا ملحوظًا يستمر منذ عدة أيام خاصة بعد موجات متتالية من الانخفاض، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 50 جنيها للطبق، وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا واضحا بشكل كبير في أسعار البيض الأبيض والأحمر بينما ارتفعت أسعار البيض البلدي، التي تعتبر من أكثر الأنواع ارتفاعًا في الأسعار في السوق المحلي، وذلك نظرًا احتوائه على نسب بروتين أعلى، وكذلك عدم تعرضه الماكينات التفريخ ما يجعله الأغلى، وفق ما أعلنته بورصة البيض.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار البيض اليوم بجميع أنواعه سواء الأبيض والأحمر والبلدي بعد تحركاتها في المزارع والبورصات المحلية؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتدخل الحكومة لخفض السعر للمستهلك.

استقرار سعر كرتونة البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض اليوم للنوع الأبيض عند 39 جنيهًا في بعض المزارع، واستقرت عند 41 جنيهًا في مزارع أخرى، حيث تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 44 و46 جنيهًا في المحلات، وهو سعر يماثل تقريبا السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها، كما أنه منخفض بشكل كبير عما وصلت له الأسعار الفترة الماضية.

كما استقر أيضًا سعر طبق البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلية، ليسجل سعر الطبق نحو 41 جنيهًا في بعض المزارع، وفي مزارع أخرى سجلت 42.5 جنيه ليصل إلى المستهلك ما بين 45 إلى 46 جنيهًا.

تعرف على سعر طبق البيض البلدي

وارتفع سعر كرتونة البيض اليوم للنوع البلدي، حيث سجل طبق البيض البلدي مبلغ 57 جنيهًا للطبق في المزارع، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وفي سياق آخر انخفضت أسعار الدواجن اليوم في المزارع بقيمة جنيه ونصف الجنيه ليسجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء مبلغ 24.5 جنيه للكيلو، وهو ما يعني انخفاضها في محلات البيع إلى 28 و29 جنيها، وتختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى وكذلك وفقًا لآليات العرض والطلب من المواطنين.