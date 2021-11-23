«الصحة» تحذر من تزوير شهادات تطعيم كورونا: سجن يصل لـ10 سنوات

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أي شخص يقوم بتزوير شهادات تطعيم لقاح كورونا، مؤكدًا أن ذلك يندرج تحت قانون «العقوبات والمخالفات»، إذ تتراوح العقوبة بين 3 و10 سنوات حبس.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أي شخص من الفرق الطبية يقوم بتزوير شهادات كورونا سيتم حبسه، ويجب الإبلاغ الفوري عنه من قبل المواطنين».

الصحة: لا داعى لتزوير شهادات لقاح كورونا

أكد «عبدالغفار»، أن جميع لقاحات كورونا آمنة، ولا داعي لتزوير شهادات التطعيم والتهرب من الحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري؛ لمواجهة الموجة الرابعة من الجائحة أو أي موجة مرتقبة ومتوقعة.

وأوضح أن هناك وفرة في لقاحات كورونا في مصر، ومن المتوقع استقبال الوزارة نهاية العام الجاري، 17 مليون جرعة متنوعة، فضلا عن انتهاء الوزارة من قوائم الانتظار الخاصة بتطعيم المسافرين.

انخفاض أعداد إصابات كورونا ليس دليل على انكسار الموجة

وعن المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن هناك ارتفاعًا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أن انخفاض الإصابات ليوم واحد ليس مؤشرًا لانخفاض أو انكسار الموجة الرابعة للفيروس، ولكن شرط أساسي ثبات الأعداد ثم العودة للانخفاض مرة أخرى.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، دعوته للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنًا المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.