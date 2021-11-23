رئيس الأسقفية يرسم قسا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل في مصر

رسّم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الشماس «ايمانويل كوكو»، ليصبح قسًا للخدمة السودانية في كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي، بحضور القس «عماد باسيليوس»، رئيس مجلس القساوسة.

الخدمة السودانية

وأكد رئيس الأساقفة في بيان صحفي، أن الخدمة تتسع في الكنيسة الأسقفية، ما يستلزم رسامة قساوسة جدد خاصة في الخدمة السودانية، أحد أهم الخدمات الكَنسية التي تقدمها الكنيسة الأسقفية بمصر.

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: «كل منا في احتياج شديد للصلاة لكي ينمو ويصبح شبيها بالمسيح وهناك تناسب طردي كلما ارتبطت بالمسيح تحتاج إلى أن تتغذى منه بالصلاة الدائمة».

ايمانويل كوكو

يشار إلى «ايمانويل كوكو»، بدأ خدمته في مصر عام 2001 بكنيسة القديس ميخائيل الأسقفية بمصر الجديدة حيث كان خادما بمدارس الأحد، ثم التحق بمعهد جبال النوبة لدراسات الكتاب المقدس التابع لكلية اللاهوت الأسقفية، وتخرج في دفعته الأولى، وفي عام 2012 تمت رسامته كقارئ في الكنيسة وبعدها بأربعة سنوات تمت رسامته كشماس.

وكانت كنيسة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أعلنت موافقتها على تعيين البريطاني «أنطوني بول»، مطرانًا، ليشغل منصب مساعدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك للمساعدة في الخدمة داخل أبرشيات مصر و شمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبلا.

وعبر رئيس الأسقفية عن سعادته بعد الموافقة على تعيين الأسقف أنطوني بول مساعدًا له، كما أكد أن رئيس أساقفة كانتربري، شهد في أكتوبر الماضي حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وهو ما يمثل بداية جديدة للكنيسة في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ولكنها استلزمت تعيين قادة جدد للمشاركة في تطوير ونمو الخدمة الكنسية.