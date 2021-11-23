مريم تتسول في الشوارع وندى تفقد جنينها.. أحداث الحلقة 3 من «حكاية مريم»

عُرضت مساء أمس الحلقة الثالثة من «حكاية مريم»، من مسلسل «زي القمر»، على شاشة «سي بي سي»، التي تواصل سرد تفاصيل حكاية الطفلة «مريم» التي تجسد دورها ريم عبد القادر، ومعاناتها منذ تبنيها إلى أن تم الاستغناء عنها مرة أخرى.

حسام يقرر الاستغناء عن مريم

وجذبت الحلقة الثالثة من «حكاية مريم»، أنظار الجمهور، خاصةً بعدما قام حسام فارس، الذي يجسد دور «حسام»، زوج هاجر الشرنوبي، التي تقوم بشخصية «ندى»، باتخاذ قراره بالاستغناء عن الطفلة «مريم»، التي تبناها بعدما علم بخبر حمل زوجته.

أحداث الحلقة الثالثة من «حكاية مريم» مسلسل «زي القمر»

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من «حكاية مريم»، بشعور ندى، بعدم تحرك جنينها، فتطلب من زوجها حسام الذهاب إلى الطبيب؛ للاطئنان على صحة طفلهما؛ ليفاجئهما الطبيب بعدم اكتمال الحمل ووفاة الطفل.

وأشار الطبيب للزوجين، بضرورة دخول «ندى» إلى غرفة العمليات حتى تتم عملية الإجهاض بسلام، فيدخل حسام في نوبة من الحزن، لفقدان طفله، الذي طالما انتظره طيلة حياته، ويشارك زوجته حزنه، وكم هو نادمًا على معاملته السيئة لـ مريم، كما يعترف بأن الله منحه طفله كـ هدية؛ لمعاملتها الحسنة تجاه مريم.

مريم تتسول في الشوارع

وعلى الجانب الآخر، تتعرض «مريم» للعديد من المواقف في الشارع، فيهجم عليها قطاع طرق ويقومون بسرقتها، ونتيجة لذلك تشعر الطفلة بالصدمة، كما ترتفع درجة حرارتها كثيرًا، ويقابلها أحد المارة في الشوارع حيث يقوم ببيع الترمس، ويساعدها في خفض درجة حرارتها، كما يأخذها معه إلى بيته، لتتفاجأ «مريم» بوجود العديد من البنات في منزله، إذ يقوم بتأجيرهن لـ إحدى السيدات المتجولات في الشوارع، ومن ثم تبيع المناديل في الإشارات.

وفي أحد الأيام، تتصادف مريم، مع مديرة دار الأيتام التي كانت تسكن بها، لينتهي بها في المطاف بالتوجه مع المديرة إلى دار الأيتام مرة أخرى.