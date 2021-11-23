تيسير فهمي: صلاة الجنازة على شقيقي بعد صلاة الظهر من مسجد المحروسة

أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن موعد خروج جنازة شقيقها، الذي توفي أمس بعدما تعرض لاختناق بمركز الشفاء في منطقة المهندسين، بعد نشوب حريق بإحدى غرف المركز.

تيسير فهمي تكشف موعد جنازة شقيقها

وقالت تيسير فهمي لـ«الوطن»: «صلاة الجنازة على شقيقي الغالي بعد صلاة الظهر في مسجد المحروسة بالمهندسين»، مضيفة أن الدفن سيكون بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل.

تيسير فهمي تعلن وفاة شقيقها

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقها «علي»، عبر حسابها على «فيس بوك»، إذ دوّنت: «شقيقي علي في ذمة الله».

أحزان واجهت تيسير فهمي خلال الفترة الماضية

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفنانة تيسير فهمي، وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «شقيقتي في ذمة الله، ربنا يرحمها»، دون الإدلاء بأي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة والعزاء.

وفاة شقيق تيسير فهمي

وجرى نقل شقيق تيسير للمستشفى من أجل العلاج من فيروس كورونا، ولكن نتيجته جاءت سلبية، مشيرًا إلى أن الأطباء أصروا على بقائه من أجل تلقي العلاج، إلا أن حادث أمس أدى إلى اختناقه.

كان قد نشب حريق في مستشفى بالمهندسين، وأشارت التحقيقات الأولى إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بجهاز طبي.

معلومات عن الفنانة تيسير فهمي

وتخرجت تيسير فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت في بداياتها بمسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات، منها «الغضب» و«العقاب».

واتجهت بعدها إلى السينما، إذ رشحها المخرج «بركات» الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم «شباب تحت العشرين» عام 1979.

انطلق بعدها وتتعدد أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها «أماكن في القلب، التوت والنبوت، وجمهورية زفتى».