وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي بحريق مستشفى بالمهندسين

واقعة مأساوية، شهدها شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، بعدما فوجئ المتواجدون، بنشوب حريق داخل مستشفي المهندسين، وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من شرفات المستشفي، وسط حالة من الخوف سيطرت على المرضى المتواجدون داخل المستشفى، وهرول الجميع للمشاركة في أعمال إخماد الحريق بعد أن أبلغوا الحماية المدنية بالجيزة وحضرت بـ5 سيارات إطفاء وأسفر الحريق عن وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمى، وسيدة أخرى، واصابة اثنين أخرين جراء أختناقهما بالدخان الذي امتلئ الغرف داخل المستشفى.

حريق مستشفى المهندسين.. وفاة اثنين

في عجلة سريعة حضرت قوات الإطفاء بعد أن ورد بلاغ الي غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق مستشفي بالمهندسين، وانتقل رجال الشرطة كما تم الدفع ب ٥ سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق، وتبين عقب الأنتقال الي حريق مستشفي العجوزة ان الحريق تسبب في مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي الذي كان يخضع للرعاية الصحية داخل المستشفي وتعرض للاختناق متاثرا بالحريق، وتحولت المستشفى إلى حالة من الإزدحام الشديد من المواطنين بعدما علموا بسقوط متوفين مختنقين داخل أحدى الغرف.

وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمى أحد الضحايا

أسرعت سيارات الاسعاف لنقل المصابين الي مستشفي أخرى والمتوفين التي كان من بينهم شقيق الفنانة تيسير فهمى، لعمل الاسعافات الطبية اللازمة لهم، كما تم نقل المرضى أثناء اندلاع النيران في مستشفى العجوزة الى مستشفي أخرى.

وبدأت عمليات التبريد من قبل قوات الحماية المدنية، حتى لاتتم اندلاع النيران مرة أخرى وبحسب أحد شهود العيان الذين شاركوا في إخماد الحريق: «أن حريق مستشفى المهندسين اندلع صباح اليوم وتفاجئنا بتصاعد الادخنة بكثافة من المستشفى.

وتعالت صرخات ذوى وأقارب المرضي بالمستشفي وبعد مرور حوالي 5دقايق كانت سيارات الإسعاف والحماية المدنية موجودة بالمستسفي، وتمت عمليات السيطرة على الحريق وإنقاذ الموجودين داخل مستشفي المهندسين، وأن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز طبي داخل الغرفة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على أحد الأطباء مسؤولي مستشفى المهندسين نتيجة الإهمال، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات.