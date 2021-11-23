البنك الأهلي يحدد 3 فئات تحصل على قرض دون ضامن.. أولها الموظفين

تتنافس البنوك في السوق المصرفي، لكسب ثقة عملائها، وتسعى دائما للفوز بعملاء جدد، وهو ما يدفعها لتقديم عروض تحفز الباحثين عن مزايا إضافية، وهذا ما فعله البنك الأهلي، الذي يقدم قروض شخصية دون ضامن، كما اختص 3 فئات من الموظفين بفائدة تنافسية، وعدد سنوات متغيرة، ونوضح في التالي فئاتها وأنواعها.

قرض العاملين بالبنوك

- مدة القرض 10 سنوات.

- مبلغ القرض يصل إلى مليون و500 ألف جنيه.

قرض العاملين بالهيئات الحكومية

- مدة القرض 4 سنوات.

- قيمة التمويل 200 ألف جنيه.

قرض للعاملين بالهيئة العامة للبترول

- مدة القرض 4 سنوات.

- قيمة القرض 500 ألف جنيه.

قرض العاملين بالشركات متعددة الجنسيات والقابضة والمساهمة المدرجة بالبنك

- مدة القرض 5 سنوات.

- قيمة القرض من البنك الأهلي تصل لمبلغ 750 ألف جنيه.

مزايا وفوائد يقدمها البنك

- التأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- دون ضامن.

الشروط والمستندات

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية مثبت بها الوظيفة.

- فاتورة كهرباء حديثة، لم يمضي على تاريخها 3 أشهر بحد أقصى وبقيمة 25 جنيها حد أدني.

- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

أسعار الفائدة

يترقب العملاء والمدخرون في البنوك المصرية، موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المنتظر انعقادها في منتصف شهر ديسمبر، في آخر اجتماعات اللجنة في عام 2021، بعد أن أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، لتستقر عن مستوى 8.25% للإيداع و8.75% للإقراض.

ومن المقرر أن يجري إعلان الفائدة خلال منتصف شهر ديسمبر، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.