أعلى 5 شهادات ادخارية ثلاثية في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن طرق الاستثمار الآمن، وتعتبر شهادات الاستثمار واحدة من أهم تلك الوسائل، حيث تضمَّن الحفاظ على أصل المبلغ، وتمنح صاحبها عائد يصرف بشكل دوري، ما بين شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي أو سنوي، وتعتبر الشهادات الثلاثية من أفضل الطرق التي يفضلها الكثيرون، وتتراوح أسعار العائد على أعلى 5 شهادات ما بين 11.5% إلى 11%.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، في مجال الاقتصادات، أعلى 5 شهادات ادخارية ثلاثية، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك، في السطور التالية.

الشهادة الثلاثية من المصرف العربي الدولي AIB

يقدم شهادة ثلاثية ثابتة بحد أدني 5000 جنيه، وبسعر فائدة يصل لـ 11.5% سنوية، وهي ثابتة طول فترة الشهادة، وتصرف كل عام.

إذا كان العميل يرغب في صرف العائد شهریًا، تكون الفائدة 10.75%، والربع سنویًا 11%، والنصف سنويًا 11.25%.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

یمكن للعمیل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاریخ الإصدار.

يمكن للعميل إصدار بطاقة إئتمانية أو الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

يمكن شراء شهادة من حسابات القصر.

يتم إضافة العائد فى تاريخ الاستحقاق إلى الحساب الجارى أو التوفير.

شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير الثلاثية، بفائدة 11% نصف سنوية، 10.75% ربع سنوية، و10.5% شهرية.

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.

تسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقـات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمة الشهادات، على ألا يقل سعر الإقراض عن نسبة 2% فوق سعر العائد المطبق على الشهادة.

عائد الشهادة معفي من كل الضرائب.

يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الحد الأدنى لمبلغ الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

عند استرداد الشهادة (بعد مضي مدة 6 أشهر) وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق يتم تعديل سعر العائد الأصلي بتخفيضه بنسب غرامة الاسترداد أدناه والتي تتماشى مع المدة الفعلية لإيداع الأموال مع خصم ما تم صرفه بالزيادة من القيمة الاسمية للشهادة.

شهادة أميرالد من العربي الأفريقي

يقدم البنك العربي الأفريقي، شهادة أميرالد الثلاثية، بعائد سنوي يصل لـ 11%، ونصف سنوى 10.875%، وربع سنوي 10.75%، وشهري نحو 10.5%.

يقدم البنك للعميل حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية

الحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه فمضاعفاتها.

يمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتها.

يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.

يمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري.

الشهادات متوفرة للعملاء من الأفراد بمن فيهم القصّر.

يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي شهادة الحصاد الثلاثية بعائد سنوي يصل لنحو 11%، وتصرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي، أو سنوي حسب رغبة العميل.

الحد الأدني للحصول على الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل لنحو 85% من قيمتها

يمكن كسر الشهادة بعد 6 أشهر.

الشهادة معفاة من الضرائب.

الشهادة الماسية من المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد الشهادة الماسية الثلاثية بحد أدنى 500 جنيه، ودورية الصرف سنوية، وتصل سعر الفائدة 11%.

يمكن للعميل تحديد دورية الصرف، لكن تختلف سعر الفائدة.

تمكن الشهادة العميل من الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمتها.

إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

متاحة للأفراد فقط.