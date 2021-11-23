وزير الشباب: التحول الرقمي وتمكين ذوي الهمم ركائز الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التحول الرقمي الذي شهدته كافة قطاعات الدولة خلال السنوات الأخيرة، ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

الوزير : تمكين ذوي الهمم في مقدمة أولويات العمل الوطني

وأضاف الوزير - في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الملتقي الأكاديمي الدولي الثاني المُنعقد تحت عنوان «التحول الرقمي وتمكين ذوي الهمم»، أنه مما لا شك فيه أن تمكين ذوي الهمم أضحي في مقدمة أولويات أجندة العمل الوطني المصري، وخاصة في ضوء توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة المعنية بالتنسيق وتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى مستهدفات محددة واضحة المعالم، لتمكين ذوي الهمم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والشبابية والتنموية.

ولفت الوزير إلى ‏أن الملتقى يمثل أحد أهم أوجه الترابط بين تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ضمن مسارات العمل والبناء للجمهورية الجديدة، ‏وإرادة القيادة السياسية والرغبة الأكيدة لتمكين ذوي الهمم، وبذلك تضمن تواجداً وتمكيناً لذوي الهمم علي خريطة واقع ومستقبل الجمهورية المصرية الجديدة، موضحا ‏أن وزارة الشباب والرياضة كانت حريصة وسباقة خلال السنوات القليلة الماضية على وضع خطة تنفيذية وبرامج ومشروعات نُفذت خصيصاً وما زالت تنفذ لذوي الهمم، منها إنشاء مكتب دائم في الوزارة مَعني فقط بشئون ذوي الهمم.. ومتطلباتهم وطموحاتهم وأفكارهم المتنوعة، كما نعمل على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية للمبادرات التي يتقدم بها ذوي الهمم.

صبحي: قضية تمكين ذوي الهمم لم تعد رفاهية

د.أشرف صبحي قال إن:«قضية تمكين ذوي الهمم لم تعد رفاهيةً أو خياراً، بل أصبحت قضية مرتبطة بالأساس بتقدم البشرية، والحفاظ علي نهضة الأمم في شتي المجتمعات، وتقوم الحكومات بتلبية متطلباتهم وتمكينهم في شتي المجالات؛ ليصبحوا جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني»، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في سبيل تقديم الخدمات، وتحقيق التطلعات الخاصة بأبنائنا من ذوي الهمم، وتضعهم في مقدمة اهتماماتها من خلال تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

د. أشرف صبحي أكد على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بكل مخرجات وتوصيات المؤتمر، والمضي قدماً في التعاون مع جامعة الزقازيق، والاستفادة من المزايا التي تقدمها لذوي الهمم، من خلال ما تقدمه من تطبيقات تكنولوجية لذوي الهمم وكلية ذوي الإعاقة، وإضافتها إلى حزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الزقازيق أن ذوي الهمم لهم دور بارز وطاقة لا مثيل لها، ونقدم لهم الدعم والرعاية الكبيرة داخل الجامعة، ونعطي لهم كل الاهتمام ونمنحهم الكثير من المزايا في إطار التشجيع والتحفيز.

يشار إلى أن الملتقي الأكاديمي الدولي الثاني المُنعقد تحت عنوان «التحول الرقمي وتمكين ذوي الهمم»، تنظمه كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، وانطلقت فاعلياته اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة أمال يوسف رئيس الملتقي، وألقى وزير الشباب والرياضة كلمته في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال تواجده بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.