الرئيس السيسي يتسلم رئاسة «كوميسا» من مدغشقر (صور)

هنأ أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عمله في مصر، قائلا: «أنت تبني الدولة سيدي الرئيس، ويسعدنا الحضور إلى هنا للمشاركة في مؤتمر قمة كوميسا».

وسلّم رئيس مدغشقر، الرئيس السيسي، أدوات السلطة المتعلقة بمؤتمر تجمع كوميسا، بعد انطلاق فعاليات القمة الـ21، التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت في تصريحات سابقة، صباح اليوم، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21 ، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

ونوهت وزيرة التجارة، إلى أنَّ القمة تعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، وتهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصادها، موضحة أن فعاليات القمة تشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، يعلن بعدها الرئيس السيسي إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025.

وأوضحت أنَّ القمة تشهد استعراض عدد من التقارير حول موضوعات التكامل الاقتصادي، وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة، ولجنة حكماء الكوميسا، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.