القبض على المتهم بسرقة سيارة لمساومة صاحبها على إعادتها له بالشروق

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بقصد مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي بالشروق، تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بالشرقية بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد له إتصال هاتفي سـاومه خلالـه المتصـل علـى دفـع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة، و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم بالمساومة وتبين أنه عاطل مقيم بالجيزة.

المتهم من منطقة التبين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزتـه السيارة المستولى عليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقـر بإقتصار دوره على المساومة فقط وتحصـل عـلـى السـيارة مـن أحـد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بتحصله على السيارة من أحد الأشخاص عاطل، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية بقصد مساومة مالكها وإقتسام مبلغ المساومة فيما بينهم، و بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انتحل صفة ضابط شرطة

وفي سياق منفصل أمرت نيابة الساحل، مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة ونصب كمائن بدائرة القسم.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية، بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة «فان»، ملكه، إستوقفه أحد الأشخاص وادعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالي نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب إنتحال صفة رجل شرطة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بإرتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.