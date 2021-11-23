انهيار تيسير فهمي خلال انتظارها خروج جثمان أخيها من المشرحة

وصلت منذ قليل الفنانة تيسير فهمي، إلى مستشفى إمبابة، لاستلام جثمان شقيقها «علي»، بعد وفاته أمس، وظهرت الفنانة تيسير فهمي أمام المستشفى وهي منهارة خلال انتظار خروج جثمان شقيقها من المشرحة.

وكان أخيها قد تعرض لاختناق بمركز «الشفاء» في المهندسين، بعد نشوب حريق بها بسبب ماس كهربائي، ومن المقرر أنَّ يشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد المحروسة، في التوفيقية، بمنطقة أحمد عرابي، وسوف يدفن بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.