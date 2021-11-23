تيسير فهمي لـ«الوطن»: عزاء شقيقي على المقابر فقط بسبب فيروس كورونا

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، عن إلغاء عزاء شقيقها بالمسجد، واكتفت بأن يكون العزاء في المقابر، إثر وفاته أمس، بعدما تعرض لاختناق بمركز الشفاء في منطقة المهندسين، على خلفية نشوب حريق بإحدى غرف المركز .

وقالت تيسير فهمي لـ«الوطن»: «عزاء شقيقي سيكون على المقابر بسبب انتشار كورونا، ونحن نريد أن لا يكون هناك تجمعات قدر المستطاع»، ومن المقرر أن تبدأ صلاة الجنازة بعد قليل في مسجد المحروسة بالمهندسين، وأضافت أن الدفن بمقابر الأسرة الكائنة بمنطقة الوفاء والأمل .

وكشفت الفنانة تيسير فهمي، عن سبب وفاة شقيقها، موضحة أن الوفاة كانت بسبب حريق شب في مستشفى بالمهندسين، أمس الاثنين، وتسبب في وفاة شخصين.

وفاة شقيق تيسير فهمي

كانت الفنانة تيسير فهمي، أعلنت وفاة شقيقها «علي»، عبر حسابها على «فيس بوك»، بعد نحو 9 أشهر من وفاة شقيقتها، إذ دوّنت: «شقيقي علي في ذمة الله».

وفي فبراير الماضي، أعلنت الفنانة وفاة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، حيث دوّنت: «شقيقتي في ذمة الله، ربنا يرحمها»، دون الإدلاء بأي تفاصيل خاصة بموعد الجنازة والعزاء.

معلومات عن الفنانة تيسير فهمي

وتخرجت تيسير فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت في بداياتها بمسرح الشباب، ثم في التلفزيون وشاركت في عدة مسلسلات، منها «الغضب» و«العقاب»، واتجهت بعدها إلى السينما، إذ رشحها المخرج «بركات»، الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم «شباب تحت العشرين»، عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها «أماكن في القلب، التوت والنبوت، وجمهورية زفتى»