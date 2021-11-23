السيسي: مصر أعدت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الكوميسا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر أعدت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026، وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية، تحت شعار «صنع في الكوميسا»، لدراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديهم لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة.

خطة تنفيذية لتحقيق تكامل صناعي تحت شعار «صنع في الكوميسا»

ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة تجمع الكوميسا، الدول الأعضاء لـ الكوميسا ولأمانة العامة للعمل على استغلال هذه المبادرة ووضع الخطة التنفيذية لها على المدى القصير والطويل، مشددًا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية، في النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أنَّ مصر حققت مصر طفرة كبيرة بهدف التكامل الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وهي على أتمّ استعداد لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات، آخذا في الاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية وحركة انتقال البضائع والسلع.

مصر ستعمل بكل جهد لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة

وشدد رئيس الجمهورية، على أنَّ مصر ستعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع القاهرة كيب تاون الذي يمر بأغلب دول إقليم الكوميسا، كما ستعمل مصر على استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر التوسط وبحيرة «فكتوريا» كأحد المشروعات الطموحة لتسهيل حركة التجارة والأفراد.