رئيس مدغشقر يهنئ السيسي بتسلم رئاسة «كوميسا»: أنت تبني مصر سيادة الرئيس

هنأ أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تسلّم مصر رئاسة الكوميسا، قائلا: «أنت تبني الدولة سيدي الرئيس، ويسعدنا الحضور إلى هنا للمشاركة في مؤتمر قمة الكوميسا».

وأضاف راجولينا خلال كلمته في القمة الحادية والعشرية لتجمع الكوميسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يشرفني هنا أن أعلن بداية مؤتمر القمة الحادية والعشرين لتجمع الكوميسا، وأعلن افتتاحه».

وتابع: «أتمنى النجاح لجمهورية مصر العربية، حيث تتولى السلطة، وطبقا للوائح الداخلية، سأقدم أدوات السلطة لمصر، الرئيس الجديد للكوميسا».