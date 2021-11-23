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محمود مسلم

رئيس مدغشقر يهنئ السيسي بتسلم رئاسة «كوميسا»: أنت تبني مصر سيادة الرئيس

كتب:

شريف سليمان
11:07 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تسلّم مصر رئاسة الكوميسا، قائلا: «أنت تبني الدولة سيدي الرئيس، ويسعدنا الحضور إلى هنا للمشاركة في مؤتمر قمة الكوميسا».

وأضاف راجولينا خلال كلمته في القمة الحادية والعشرية لتجمع الكوميسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «يشرفني هنا أن أعلن بداية مؤتمر القمة الحادية والعشرين لتجمع الكوميسا، وأعلن افتتاحه».

وتابع: «أتمنى النجاح لجمهورية مصر العربية، حيث تتولى السلطة، وطبقا للوائح الداخلية، سأقدم أدوات السلطة لمصر، الرئيس الجديد للكوميسا».

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