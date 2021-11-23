السيسي لقمة «كوميسا»: علينا توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة لكوميسا عام 2018 في العاصمة الزامبية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: «صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري، العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، ورغم الجهود المبذولة على المستويات كافة لمواجهة هذه الجائحة، إلا أنّ الإقليم يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، ما يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات».