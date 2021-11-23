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السيسي: رؤية مصرية لتسريع وتيرة تعافي اقتصاد دول «كوميسا» من كورونا

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شريف سليمان
11:33 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على صحة وحياة المواطنين، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال بمختلف الدول الأعضاء، كما أدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين، متأثرين بتراجع الطلب والعرض العالميين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: «تأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع»، متابعا أنّه انطلاقا من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وضعت مصر رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة.

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