طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب الوجبة المدرسية: طلاب اتسمموا في أسيوط

قالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريح لها « للوطن» انها قد تقدمت قبل أيام بطلب احاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جودة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بالمدارس، مشيرة إلى أنه حدثت حالات تسم لطلاب بمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد تناولهم للوجبة المدرسية، علي حد قولها.

تحرك برلماني بعد ظهور حالات تسمم في مدرسة

وأشارت النائبة أنها تقدمت ببيان عاجل اليوم إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن سلامة الوجبات المدرسية بأسيوط، بعد ان حدثت حالات إعياء لعدد من الطلاب عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، كما تم تجميع الوجبات بعد تسليمها بالأمس بقري مركز ساحل سليم بأسيوط بعد ظهور حالات إعياء بعد توزيع الوجبة.

محافظ أسيوط تم إخطاره من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ببلاغ من رئيس مركز البدارى بنقل حوالى 25 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" فى حالة إعياء إلى مستشفى البدارى المركزى وتم إجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى فى حالة جيدة، كما تم الإبلاغ بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة ابى بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم فى حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزى وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن محافظ أسيوط بدوره قام بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لفحص واقعة تعرض طلاب بمركزي البداري والقوصية لحالات إعياء عقب تناولهم الوجبة المدرسية، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية مع وقف صرفها بصفة مؤقتة، وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التى يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم.

تسمم طلاب مدرسة كفر الطايفة

هذا وقد اصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا حول ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مشيرة الى ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.