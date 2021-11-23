السيسي: تشجيع الأعمال التجارية والاستثمارية سيسهم في تسريع وتيرة التعافي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: "ومن هنا تقع مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعا نحن زعماء وقادة الإقليم، حيث يتعين علينا استغلال الكوميسا لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم بما يسهم في تحفيز الطلب المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية، وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء".

وتابع: "ولذلك فقد استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل على مستوى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط".