السيسي: طبقنا إعفاءات جمركية بمنطقة التجارة الحرة وفقا للمعاملة بالمثل

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهم ملامح رؤية مصر لرئاستها تجمع الكوميسا، موضحا أنّه بالنسبة للتكامل التجاري والإقليمي وإزالة العوائق الجمركية، تؤمن مصر إيمانا راسخا بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وتسعى إلى تنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل.

السيسي: ننسق مع الدول الأعضاء لإزالة العقبات أمام تطبيق الإعفاءات الجمركية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: «دأب مصر منذ انضمامها للكوميسا على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لإزالة أي عقبات تحول دون تقديم الدول الأعضاء، الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد».

وتابع الرئيس، أنّه اقترح وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، لتسهيل مشاركة الدول بفاعلية في تطبيق الامتيازات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم الكوميسا.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت في تصريحات سابقة، صباح اليوم، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21، بمشاركة ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.