سقوط عصابة سطو مسلح في التجمع الخامس

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس.

سرقة بأسلحة نارية

بداية ملابسات الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من عامل بمحطة وقود "كائنة بدائرة القسم"، بإنه حال استقلاله سيارة "أجرة" لتوصيله إلى محل عمله، وأثناء سيرهما بدائرة القسم فوجئ بقيام قائد السيارة وبصحبته 4 آخرين بتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش"، حيث استولوا منه على مبلغ مالي - 2 هاتف محمول - ساعة يد، وأجبروه على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ميكروباص- فرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة في الجريمة.

حبس المتهمين 4 أيام

كما تم بإرشادهم ضبط الهاتفين - ساعة اليد المستولى عليهم لدى عميلهم "سيئ النية"، ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة". وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة بالإكراة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت جهات التحقيق، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

سقوط تاجر آثار في الساحل

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته تماثيل وأقنعة وتاوبيت أثرية في منطقة الساحل.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بعرض قطع أثرية للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال تواجده بسكنه و بحوزته 3 تماثيل - 3 أقنعة "قماش –خشبي" –جزء من تابوت خشبي مدون علية نقوش فرعونية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.