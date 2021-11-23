واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب كورونا

حذّرت الولايات المتّحدة الأمريكية، رعاياها من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في البلدين إثر تعرضهما لموجة وبائية جديدة، وفقا لقناة «يورونيوز».

تحذير الخارجية الأمريكية من المستوى الرابع للجائحة فى المانيا و الدنمارك

وبحسب «يورونيوز»، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا من المستوى الرابع، أشار الى أنّ هناك مستوى مرتفعاً جداً من الإصابات بفيروس كورونا في كل من البلدين، في وقت تكافح فيه أوروبا لوقف انتشار موجة وبائية جديدة إذ تسعى السلطات في العديد من دول القارة لفرض قيود صحية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين في أماكن مختلفة لوقفات احتجاجات تخلّلتها أحياناً أعمال عنف ولا سيّما في هولندا وباريس والنمسا.

وكان وزير الصحة الألماني، «ينس شبان»، حذّر من أنّ معظم سكّان بلاده ستنوعون ما بين ملقحين أو متعافين أومتوفين جرّاء «كوفيد-19»، بحلول نهاية الشتاء وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع.

ارتفاع عدد الإصابات بألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و430911 حالة بعد تسجيل 45 ألف و326 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99 ألف و433 حالة، وفاة بعد تسجيل 309 حالة جديدة، وأوضحت البيانات أن 67.9% من سكان ألمانيا فيما يعادل 56.5 مليون نسمة، تلقوا تطعيما كاملا من جرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى 70.4 % من السكان في ألمانيا ما يعادل 58.6 مليون نسمة جرعة أولى، على الأقل، فيما تلقى نحو 5.6 مليون شخص جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أعلن معهد الصحة العامة في الدنمارك، تسجيل 3 آلاف و711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 454 ألف حالة، و6 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى ألفين و816 حالة وفاة .