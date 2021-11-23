إقبال كبير على رحلات الغواصة لمشاهدة الشعب المرجانية في الغردقة

شهدت الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين من جنسيات مختلفة على الرحلات البحرية خاصة رحلات الغطس والغواصات لمشاهدة الشعب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر، بعد استقرار الأحوال الجوية حيث تتمتع الغردقة بمواقع بحرية فريدة ومتميزة.

وأشار عادل الوحش مدير شركة سياحة بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الرحلات البحرية جذبت آلالاف من السائحين لشواطئ الغردقة وخاصتا رحلات الغواصة وذلك لمشاهدة الشعب المرجانية في قاع البحر.

مواعيد الرحلات البحرية

وأوضح الوحش لـ «الوطن»: تبدأ رحلات الغطس والسنوركل في الثامنة صباحا حيث تبحر المراكب السياحية من الموانئ إلى المحميات الطبيعية والجزر َومواقع الغوص في الثامنة صباحا وتعود في الرابعة مساء يتخللها وجبة غداء.

بينما رحلات الغواصة مدتها ساعتان و مواعيدها من الساعة 11 صباحا حتى الواحدة مساء. ومن الساعة الثالثة مساء وحتى الخامسة مساءا يتخللها وقفة لمدة 45 دقيقة لمشاهدة الشعب المرجانية في قاع البحر وممارسة السباحة والسنوركل.

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وكشف الوحش عن أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران القادمة مختلف المدن الأوربية من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك، ومؤخرا من ألمانيا وروسيا خاصة مع إعادة فتح حركة الرحلات الطيران السياحية الشارتر القادمة من روسيا.