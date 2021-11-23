حالة الطقس اليوم في الغردقة.. انتعاش الرحلات البحرية لاستقرار الحرارة

سادت حالة الطقس اليوم في الغردقة استقرارا في الأحوال الجوية، حيث سطعت أشعة الشمس، ووصلت درجة الحرارة العظمى إلى 24 خلال النهار، وسط توقعات بانخفاضها إلى 16 درجة ليلا، فيما شهدت الشواطئ إقبال كبيرا من السائحين تزامنا مع استقرار الطقس وانتعاش حركة الرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية.

توافد السائحين بعد استقرار حالة الطقس اليوم في الغردقة

استقرار حالة الطقس اليوم في الغردقة كان له آثار إيجابية عديدة، حيث استقبل مطار الغردقة، اليوم الثلاثاء، عشرات رحلات الطيران وعلى متنها آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش الرحلات البحرية في الغردقة

وقال عادل الوحش، مدير إحدى شركات السياحة بالغردقة، إن المدينة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع استقرار حالة الطقس في الغردقة، ما ترتب عليه زيادة الطلب على الرحلات البحرية، خاصة الغطس والغوص لمشاهدة الشعب المرجانية الفريدة والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر.

أعلى معدل إشغال في الفنادق الغردقة

وقال سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق تشهد انتعاشة سياحية هائلة نتيجة الإقبال الكبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة، في ظل الطقس المعتدل والشمس المشرقة في ظل أجواء باردة تسود مدن أوربية تصل إلى حد الجليد ببعض الدول.

وفي سياق آخر، شهدت شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ظهور جديد للدلافين من نوع «الأنف الزجاجي»، وهي تداعب السائحين في أعماق البحر، وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية مع الدلافين.