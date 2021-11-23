مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيبت 4 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أخرى ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي أمام مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب و4 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر حادث تصادم سيارتين بنطاق المركز، وجاري عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المتوفى والمصابين

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة هشام عادل حسن 31 سنة مقيم الشرقية، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من أمنية أحمد متولي، مقيمة في الشرقية، بنزيف بالأنف وكدمات متفرقة، وحمادة محمد حمادة، 7 شهور، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وجمال فوزي بدوي الحلفاوي، 60 سنة، مقيم في المنوفية، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وعصام عبد الموجود عبد المنعم، 38 سنة، مقيم في كوم حمادة، بكسر في الحوض، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.