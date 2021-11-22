طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع الحرارة وانخفاض التوقعات بسقوط أمطار (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقسا مشمسا على مختلف المدن والمراكز بداية من ساعات الصباح، حيث شهدت المحافظة استقرارا في الأحوال الجوية منذ عصر أمس الأحد عقب موجة أمطار غزيرة.

انخفاض نسبة سقوط الأمطار

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 23 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 72%، فيما وصلت نسبة الرياح 11 كيلو مترا في الساعة، وانخفضت نسبة سقوط الأمطار إلى 10%.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

وشهدت البحيرة بداية من مساء الخميس الماضي حالة من التأهب القصوي لمواجهة الطقس السيء، حيث عقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وجري ربطها بغرف عمليات فرعية بنطاق المدن والمراكز لمتابعة الأوضاع اول بأول.

كما قام محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية بتفقد مدينة دمنهور لرفع مياه الأمطار من الشوراع، لتيسير الحركة المرورية علي المواطنين، حيث غمرت المياه عددا من شوارع مدينة دمنهور وادكو ورشيد، وتم رفعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمراكز.

كان قد وجه محافظ البحيرة بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط حفاظاً على صحة المواطنين،كما نوه علي تنظيف بالوعات الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار، وجاء ذلك طبقا للخطة الاستباقية لمواجهة الشتاء.

ومنح «آمنة» طلاب المدارس الخاصة والحكومية أجازة يومي السبت والأحد نظرا لسوء الأحوال الجوية في شتي نطاق المحافظة، كما أصدر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بيانا بمنح طلاب الجامعة إجازة يوم السبت، فيما سارت «أون لاين» يوم الأحد بكليات جامعة دمنهور.