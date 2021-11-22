أخبار البحيرة اليوم.. انهيارات وحركة تنقلات لرؤساء قرى

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد بالتنسيق مع مديرية التموين بحملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز أسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 40 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

إزالة 14 مكمورة فحم

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول بالتنسيق مع إدارة البيئة حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 14 مكمورة فحم مضرة للبيئة ومخالفة للاشتراطات البيئية بنطاق قرية الشعراوي.

حملة رقابية على المدارس

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 10 مدرسة بالإدارة التعليمية بكوم حمادة لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري، وتم رصد غياب عدد 23 من العاملين بعدد 7 مدارس دون سند قانوني.

حركة تنقلات لرؤساء قرى

وأصدر محافظ البحيرة قرار تضمن تكليف كل من خالد عثمان أبو اليزيد عيد سكرتير قرية بلقطر مركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بطورس مركز أبو حمص، عبد العاطي أمين عبد الله الغنيمي رئيس قرية بطورس مركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص.

شهدت عزبة سعد بأبو الريش التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل سقوط جزء من عقار بشارع 10، وجاري إخلاء العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار جزء من عقار بشارع 10 وتم إخلاء المواطنين من العقار وتحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلي مكان الحادث حيث تبين أن العقار مكون من طابقين ومأهول بالسكان، وتم فرض كردون أمني لحماية المواطنين والمارة، وتم فصل المرافق عن المكان، وإخلاء السكان، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما انهارت شرفة الطابق الخامس لمنزل بشارع عمر طوسون بجوار مدرسة عرابي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة عصر اليوم، دون وقوع إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار شرفة الطابق الخامس بمنزل بشارع عمر طوسون، وتم إخلاء المواطنين بشكل مؤقت منه وفرض كردون أمني حيث تم فصل المرافق عن المكان، وجاري عرض المنزل علي لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط لتحديد موفقه.