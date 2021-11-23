طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 24

تشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم طقسا مشمسا على كل الأنحاء، حيث ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي ألقى الضوء على مظاهر طقس البحيرة اليوم الثلاثاء.

وشهد طقس البحيرة بداية الأسبوع انخفاضا في درجات الحرارة، حيث ضربت المدن أمطار غزيرة ورعدية، مثلما حدث في عدد من محافظات الجمهورية مثل كفر الشيخ وطنطا والإسكندرية.

طقس البحيرة اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 24 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 6 كيلو مترات في الساعة، فيما انعدمت نسبة سقوط الأمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 60%.

وفيما يتعلق بحالة طقس البحيرة اليوم، استعدت محافظة البحيرة لسقوط الأمطار، حيث تم توزيع ما يقرب 1200 معدة بشتى المدن بداية من يوم الخميس الماضي، ضمن الخطة الاستباقية لمواجهة الطقس السيئ.

وخلال الأيام الماضية، غمرت مياه الأمطار عددا من شوارع المحافظة، وجرى رفعها على الفور من قبل الجهات المعنية، وبحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

طقس البحيرة اليوم.. رفع حالة الطوارئ

وضمن الاستعداد لأي تقلبات في طقس البحيرة اليوم، استمرت المحافظة في رفع حالة الطوارئ مع انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، على أن يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس السيئ أولا بأول وسرعة تلقي شكاوى المواطنين.

وسبق وأن أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرار بمنح طلاب المدارس الحكومية والخاصة إجازة يومي السبت والأحد الماضيين نظرا لسوء أحوال الطقس في البحيرة، كما أصدر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور قرارا بمنح طلاب الجامعة إجازة خلال فترة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.