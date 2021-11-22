حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى في البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة القرار رقم 2309 لسنة 2021 والمتضمن تكليف السادة الآتي أسماؤهم بالوظائف والجهات الموضحة لمدة ستة أشهر ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى بالبحيرة

وتضمن القرار كل من خالد عثمان أبو اليزيد عيد سكرتير قرية بلقطر مركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية بطورس مركز أبو حمص.

كما تم اختيار عبد العاطي أمين عبد الله الغنيمي رئيس قرية بطورس مركز أبو حمص للعمل رئيسا لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص.