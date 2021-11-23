افتتاح مركز لتجميع الألبان بتكلفة 7.5 مليون جنيه في الفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتتاح مركز تجميع الألبان بمركز إطسا، والمقام على مساحة 300 متر، في محطة الزراعة الآلية.

وجُهز المركز بأحدث المعدات من مصانع الإنتاج الحربي بطاقة كلية بلغت 16 طنا، وبمواصفات فنية وإنشائية قياسية بتكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح 150 مركزاً لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

توفير منتجات ألبان آمنة وصحية

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مركز تجميع الألبان بالفيوم، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإنشاء وافتتاح 150 مركزاً لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بهدف توفير منتجات ألبان آمنية وصحية للمواطنين، وبأسعار مخفضة تكون في متناول أسعار الجميع.

فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة

وكشف وزير الزراعة، أنّ افتتاح مراكز تجميع الألبان يفتح آفاقاً جديدة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، ويوفر عشرات فرص العمل للشباب سواء داخل المركز، أو خارجه من خلال تجميع الألبان من المواطنين.

فائدة 5% للتخفيف من أعباء صغار المربين

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه تم إدراج التمويل اللازم لتطوير مراكز تجميع الألبان، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة بلغت قيمتها 5% فقط، وذلك للتخفيف من الأعباء على صغار المربين، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي، والتي تتكلف نحو 50 ألف جنيه لكل مركز، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير، وتحسين مستوى دخولهم.

نقل مراكز الألبان من العشوائية للنظام

وتستهدف خطة تطوير مراكز تجميع الألبان، نقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، وذلك لضمان جودة الحليب للاستهلاك الطازج أو التصنيع، للحصول على ألبان توافق المواصفات القياسية، ولضمان عدم ارتفاع أسعار الألبان، واستقرار سعرها بطريقة مرضية وعادلة تناسب مختلف المستويات.

تطوير مراكز الألبان بتمويل إيطالي

ويمول معهد سيام باري الإيطالي، مشروع تطوير مراكز الألبان، لتصبح نموذجية، بتمويل بلغت قيمته 10 مليون يورو، وتنفذه وزارة الزراعة بالاشتراك مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية، بهدف المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخطة رفع كفاءه مراكز تجميع الألبان.