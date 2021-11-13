«منتجي الألبان» تطالب بوقف تصدير «الدريس الحجازي»

طالبت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان – EMPA - بسرعة مراجعة قرار رسم الحماية المفروض على تصدير الدريس «البرسيم الحجازي المجفف»؛ بما يسمح بتعديل رسم الصادر المقرر عليه بقيمة مالية كافية لحماية مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من الإرتفاع الكبير في أسعار خامات الأعلاف المستوردة.

ارتفاع أسعار الدريس الحجازي

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن أسعار الدريس الحجازي، ارتفعت محليًا من 3700 إلى 4700 جنيه للطن، بسبب فتح باب التصدير له، وبالتالي ارتفعت أسعاره على المربين المحليين؛ ما ساهم في زيادة تتراوح بين 15 – 20% في أسعار اللحوم في مصر.

وأوضحت الجمعية، أن قطاع الثروة الحيوانية في مصر، يعاني من أزمة ارتفاع أسعار خامات الأعلاف نتيجة للزيادات العالمية في الأسعار بما يتوجب على الحكومة المصرية مراعاة كافة الجوانب التي من شأنها حماية وتنمية هذا القطاع الحيوي، خاصة إذا تعلق ذلك بقرارات محلية تُحد من الآثار السلبية لتلك الأزمة.

شكاوى المربين من زيادة أسعار الدريس الحجازي

وكشفت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان – EMPA - في المذكرة التي أرسلتها إلى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الجمعية استقبلت العديد من شكاوى المربين من زيادة أسعار الدريس الحجازي وعدم توفره بسهولة للمربين، بسبب لجوء الشركات لتصديره إلى دول الخليج العربي، بسعر التصدير أي بمقابل مادي أكبر، وذلك بعد أن كانت تقوم تلك الدول باستيراده من أوروبا، ولكن لظروف وتداعيات فيروس كورونا المستجد والأزمة العالمية في الشحن والنقل.

وأشارت إلى أن «الدريس الحجازي» يعتبر عنصر الألياف في تغذية الثروة الحيوانية، وعليه لابد من العمل على خفض كميات تصديره إلى الخارج فورًا؛ لتوفيره لمشروعات الثروة الحيوانية المحلية، لأن زيادة سعر العلف سيؤدى بالضرورة إلى زيادة أسعار الألبان والدواجن واللحوم ومن ثم زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة، وكل السلع الأخرى المرتبطة بها التي تدور في حلقة واحدة.