الصحة تنتظر قرار «لجنة كورونا» بشأن تطعيم الحوامل بلقاح (كوفيد - 19)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بانتظار قرار اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بشأن تطعيم السيدات الحوامل بـ لقاح كورونا، حيث ما زالت اللجنة تدرس الأمر، خاصة أنّه كان هناك اتفاق سابق، بعدم تطعيم الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 18 عاما، والاعتماد على مناعتهم الطبيعية، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

اللقاحات المتوفرة للسيدات الحوامل

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ بعض الدراسات الجديدة أجازت تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا، وتطعيم الأطفال في أعمار معينة، وهو ما بدأته مصر مؤخرا، بتطعيم الأطفال أقل من 15 عاما بلقاح فايزر، بعد ثبوت أمانه وفاعليته عليهم، متابعا أنّ هناك اتجاها للنزول بسن التطعيم من 5 سنوات حتى 11 عاما بدلا من 15، لكن الدراسات ما زالت جارية بعناية بالغة، لمعرفة الآثار الجانبية للقاحات كورونا عليهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ هناك سيدات مرضعات في مصر حصلن على لقاح كورونا، وجرت الموافقة اختياريا من قبلهم بأخذ اللقاح، ولم يثبت وجود أضرار أو آثار جانبية غريبة عليهم، مشيرا إلى أنّ اللقاحات المتاحة لهم هي «فايزر» و«موديرنا».

وطمأن عبدالغفار، المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلا إنّها آمنة وفعالة، وجرى توفير اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تستعد لاستقبال شحنات مختلفة من اللقاحات خلال الشهر الحالي.

المنحنى الوبائي لكورونا

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل لتلقي لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة التي تستهدف تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العام الحالي 2021، مع استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، مثل التباعد الاجتماعي والحفاظ على ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.