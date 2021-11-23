تعرف على الدكتور صبري شاهين.. ضمن قائمة الأعلى تأثيرا في العالم

155 بحثا علميا نشره الدكتور صبري محمد شاهين، أستاذ الكيمياء بكلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرمه في عام 2019، ويمنحه جائزة الدولة للتفوق في العلوم، ليتداول اسمه عالميا بشكل كبير منذ هذا الوقت، ويتوج مؤخرا ضمن قائمة الأفضل تأثيرا في العالم، وفقا لما نشره تصنيف كلاريفيت Clarivate الدولي لإسهامه بتقديم أبحاث مهمة على مستوى العالم.

أبرز المعلومات عن الدكتور صبري شاهين

الدكتور صبري محمد شاهين، تخرج في كلية الزراعة، وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية من جامعة طنطا عام 2005، ثم مهمات ومنح علمية بحثية تنافسية، كانت أهمها من مؤسسة ألكسندر فون هوملبت الألمانية العالمية.

وأجرى «شاهين» الكثير من الأبحاث العلمية على المياه، والزراعة والتربة، منها دراسة التركيزات الكلية والميسرة والمفصولات الجيوكيميائية المختلفة «الذائب، المتبادل، المرتبط بالكربونات، المرتبط بالأكاسيد السداسية، المرتبط بالمادة العضوية، المرتبط بالكبريتات/الكبريتيدات، المرتبط بالمعادن» للعناصر السامة، في أنواع مختلفة من الأراضي في مصر وبعض الدول، منها اليونان وألمانيا، بهدف التعرف على حركية هذه العناصر، ومدى يسرها للنباتات، وتقييم المخاطر الناتجة عن يسر هذه العناصر السامة.

السيسي منحه جائزة الدولة في البحث العلمي عام 2019

وفي عام 2019، عبر الدكتور صبري محمد شاهين، عن سعادته بمنحه جائزة الدولة في البحث العلمي، على مشوراه لمدة 20 عاما، وأكد لـ«الوطن»، أنه يعمل عضو هيئة تدريس بجامعة كفر الشيخ، وكان يسافر ألمانيا منذ نحو 10 سنوات في مهمات علمية، إلى أن حصل على إجازة بدون مرتب من الجامعة منذ قرابة الـ3 سنوات، ورافقته زوجته وأولاده إلى برلين، وأجرى عددا من الأبحاث العلمية مع أشهر العلماء في أفضل الجامعات والمراكز البحثية بالعالم.

ولفت «شاهين» إلى حصوله على لقب ضمن الأكثر تأثيرا بالعالم في تصنيف كلاريفيت Clarivate الأهم دوليًا، لتحديد أهم العلماء على مستوى العالم في تخصصاتهم المختلفة؛ إذ أنه يجرى بناءً على كثرة وجودة الإنتاج البحثي للباحث، وعدد مرات الاستشهادات العلمية المرجعية بالأبحاث في أهم المجلات الدولية خلال عقد كامل 10 سنوات، وهو الذي يظهر الباحثون الذين لهم تأثير علمي وبحثي كبير وواسع، ينعكس في نشرهم العديد من الأوراق البحثية التي يستشهد بها في أعلى 1%، من حيث عدد مرات الاستشهادات العلمية المرجعية، والباحثون الموجودين في هذا التصنيف يمثلون واحد من كل 1000.

شاهين حصل على جائزة الدولة في البحث العلمي مرتين

وحصل الدكتور صبري محمد شاهين، على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية عام 2018، وأخرى من مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب عام 2015، وثالثة من المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية عام 2014.

كما حصل على جائزة «الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2011، والجامعة التشجيعية في العلوم البيئية للعام الجامعي 2010»، ونشر أبحاثه في 41 مجلة، وبلغ عدد الاستشهادات العلمية المرجعية بهذه الأبحاث 8550 مرة، في أبحاث أخرى منشورة بالمجلات الدولية.

الدكتور صبري شاهين حصل على جوائز كثيرة في 2021

ونوه أستاذ الكيمياء، إلى أنه حصل على العديد من التكريمات خلال 2021، منها في مجال علوم التربة الزراعية والبيئة، وكان ترتيبه في المركز الأول على مستوى مصر وأفريقيا، والثالث على مستوى أوروبا، والتاسع عالميا.

كما أجرى دراسة تركيزات، وصور العناصر السامة ومتبقيات المبيدات في أنواع مختلفة من مياه الرى والصرف بشمال مصر، وأيضا علاج التربة والمياه الملوثة بالعناصر السامة بواسطة طرق تطبيقية وغير مكلفة، لتقليل مخاطر هذه الملوثات، بإزالة هذه العناصر السامة من المياه والتربة الملوثة، وتقليل امتصاصها بالنباتات، وبالتالى إمكانية الاستفادة من إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الملوثة في مصر، واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي.